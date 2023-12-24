شاهد قداس الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة احتفالا بعيد الميلاد المجيد

البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأس يوأنس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس يوسف بمدينة الغردقة، بحضور عدد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من المقيمين وزائري مدينة الغردقة.

وبدأ قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس يوسف بالغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة أمام وبمحيط كنائس وأديرة المحافظة، وذلك لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتوافد المئات من المواطنين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشهدت كنيسة القديس يوسف بالغردقة حضور عدد كبير من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من المقيمين وزائري مدينة الغردقة القداس والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ورفعت أجهزة الأمن إجراءات التشديد وتفتيشات على أعلى مستوى وأغلقت الطرق الجانبية المحيطة بالكنائس والأديرة، ورفع كافة السيارات المتروكة المجاورة لها من قبل رجال المرور، ومنع الزحام حول محيط الكنيسة.

وهنأ القمص يؤنس اديب شعب مصر والرئيس السيسي بعيد الميلاد المجيد وتمنى ان يمن الخبر على شعب مصر، مؤكدا على ان صلاته من أجل الشعب الفلسطيني، ضد حربه مع الكيان الصهيونى المحتل .