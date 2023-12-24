اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد أعمال التشطيبات بمحطات ومسار مونوريل العاصمة الإدارية.. صور

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:00 م
شاهد أعمال التشطيبات بمحطات ومسار مونوريل العاصمة الإدارية.. صور مونوريل العاصمة الإدارية
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع صور توضح أعمال تشطيبات محطات ومسار، مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، والذى يعمل بشكل تجريبى بدون جمهور، من العاصمة لمحطة المشير، ضمن الخط الممتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر.
 
ويمتد مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، من محطة الاستاد بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
 
ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
تشطيب محطات المونوريل (3)
تشطيب محطات المونوريل

تشطيب محطات المونوريل (5)
تشطيب محطات المونوريل

تشطيب محطات المونوريل (10)
تشطيب محطات المونوريل

تشطيب محطات المونوريل (15)
تشطيب محطات المونوريل

تشطيب محطات المونوريل (17)
تشطيب محطات المونوريل

تشطيب محطات المونوريل (18)
تشطيب محطات المونوريل

مسار مونوريل العاصمة الادارية (6)
مسار مونوريل العاصمة الإدارية

مسار مونوريل العاصمة الادارية (11)
مسار مونوريل العاصمة الادارية

مسار مونوريل العاصمة الادارية (12)
مسار مونوريل العاصمة الادارية

 







المونوريل

مونوريل شرق النيل

محطات المونوريل

مونوريل العاصمة الإدارية

النقل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة