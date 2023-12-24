شاهد أعمال التشطيبات بمحطات ومسار مونوريل العاصمة الإدارية.. صور

ينشر اليوم السابع صور توضح أعمال تشطيبات محطات ومسار، مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، والذى يعمل بشكل تجريبى بدون جمهور، من العاصمة لمحطة المشير، ضمن الخط الممتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر.
ويمتد مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، من محطة الاستاد بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تشطيب محطات المونوريل
تشطيب محطات المونوريل
تشطيب محطات المونوريل
تشطيب محطات المونوريل
تشطيب محطات المونوريل
تشطيب محطات المونوريل
مسار مونوريل العاصمة الإدارية
مسار مونوريل العاصمة الادارية
مسار مونوريل العاصمة الادارية
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