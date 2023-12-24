زيادة معدلات ضخ السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

كتب مدحت وهبة

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الأحد، كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين.

وتستمر الوزارة في طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بجانب استمرار صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو، حيث يتم توفير 2 كيلو لكل بطاقة يزيد عدد أفرادها عن 4 فأكثر وكيلو السكر للبطاقة للأسرة 3 أفراد فأقل، كما توفر الوزارة السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.