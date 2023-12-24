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رياح وشبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:36 ص
رياح وشبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 24 ديسمبر حتى الجمعة المقبل 29 ديسمبر 2023، حيث يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى: 

- الأحد 24 ديسمبر: 

 شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا).
 
نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.


- الإثنين 25 ديسمبر: 

شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 

- من الثلاثاء 26 ديسمبر إلى الخميس 28 ديسمبر: 

شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
- الجمعة 29 ديسمبر: 
 
شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
 
 






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