رياح جبال الألب القوية تتسبب فى أضرار جسيمة فى إيطاليا .. فيديو

فاطمة شوقى

تسببت الرياح القوية التي تضرب شمال غرب إيطاليا في أضرار جسيمة، خاصة في تورينو، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 215 كم/ساعة، وفى العديد من المناطق تجاوزت 150كم /ساعة، وتم نشر رجال الإطفاء لضمان سلامة الناس، كما تسببت الرياح الدافئة القادمة من جبال الألب في ارتفاع درجات الحرارة.

#Incendiboschivi #Piemonte, #vigilidelfuoco al lavoro a #Torino e nel Verbano da ieri anche con squadre in rinforzo da Asti, Novara, Cuneo e Vercelli. Nella clip il lavoro con mezzi aerei sull'incendio a Porte, nel torinese [#23dicembre 13:00] pic.twitter.com/IG4sgwhe47 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 23, 2023

وأشارت شبكة يورو نيوز على نسختها الإسبانية إلى أنه في إيفريا والمناطق المحيطة بها، سقطت الأشجار وسقطت أجزاء من بعض الأسطح. وتنشط دوريات الإطفاء منذ الليلة الماضية بتدخلات عديدة، كما تم تسجيل الأشجار المتساقطة في بييلا والمناطق المحيطة بها.

وتسببت رياح فوهن الدافئة القادمة من جبال الألب، والتي تحدث عندما يسخن الهواء بشكل كبير أثناء نزوله بسرعة من التلال، في ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء شمال إيطاليا، حيث بلغت قمم أكثر من 20 درجة مئوية بين تورينو وميلانو.

وفي فيرونا ووادي بو، حطم متوسط ​​درجات الحرارة الأرقام القياسية منذ عام 1989، مع زيادات وصلت إلى 3 درجات مئوية، بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، اندلع حريق في جبال تورينو، وعمل رجال الإطفاء لساعات طويلة لإخماد النيران، وستظل حالة الطوارئ قائمة طوال اليوم على الأقل.