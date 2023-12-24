اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر كانت الوطن الآمن فى ميلاد السيد المسيح

الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:29 م
رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر كانت الوطن الآمن فى ميلاد السيد المسيح الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس استيف وندرك، راعي الكنيسة، والمهندس نشأت مجلع، المشرف العام على الكنيسة، وذلك بمشاركة 200 عضو من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجنسيات الأجنبية المتعددة.
 
وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا لمصر والعالم الفرح والسلام،.
 
وأضاف الدكتور القس أندريه زكي خلال خطاب الاحتفال: "ولد السيد المسيح في مجتمع من التحديات  والخوف والصعوبات، ومصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح، والميلاد بداية فرح وسلام، أصلي اليوم معكم من أجل سلام مصر العالم من ومن أجل العيش المشترك".
 
IMG-20231224-WA0063
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

 

IMG-20231224-WA0064
احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد،

IMG-20231224-WA0066
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

 

IMG-20231224-WA0067
احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد،

 

 







الطائفه الانجيليه

عيد الميلاد المجيد

احتفالات عيد الميلاد

الكريسماس

احتفالات الكريسماس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة