اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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جيش الاحتلال الإسرائيلى يزعم قتل 8000 مقاتل فلسطينى فى حرب غزة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 05:41 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى يزعم قتل 8000 مقاتل فلسطينى فى حرب غزة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى
وكالات

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زعم الجيش الإسرائيلى، اليوم الأحد، بأنه قتل نحو 8 آلاف مقاتل فلسطينى في قطاع غزة في إطار الحرب التي يخوضها ضد حماس.
 
ونقلت رويترز عن متحدث عسكري إن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 8000 مقاتل فلسطيني في حرب غزة، مضيفا أن هذا الرقم استُخلص من إحصاءات للضربات المستهدفة والعمليات القتالية واستجواب الأسرى.
 
وتشير التقارير الواردة من غزة إلى مقتل نحو 20 ألف فلسطيني في القطاع منذ أن بدأت إسرائيل هجومها البري على القطاع في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس ضد إسرائيل.
 
وفى وقت سابق من السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 20258 شخصا قتلوا في غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.
 
وأفادت الوزارة في بيان عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20258 شهيدا و53688 إصابة"، مشيرة إلى أن معظم القتلى من المدنيين.
 
ومن بين القتلى 201 قتيل في الساعات والأربع والعشرين الماضية.






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