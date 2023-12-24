جهاز تنمية مشروعات المنوفية يواصل نجاحاته.. وصاحب مشروع: وفرت 50 فرصة عمل

المنوفية - محمد فتحى

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنوفية، نجاحاته فى إنجاح المئات من المشاريع على مستوى المحافظة بأكملها وذلك من خلال دعم تلك المشاريع بالقروض الميسرة والتى قيمة فائدتها قليلة جدا، وذلك لتشجيع الشباب وعدم انتظارهم للوظائف الحكومية، أو الخاصة.

ويقول نصرالله عليان نصرالله صابر 42 عاما حصلت على بكالوريوس الهندسة من جامعة السويس، وبعدها قررت تحقيق حلمى قمت بفتح محل لبيع المستلزمات الطبية لمدة 6 سنوات، وبعدها فكرة فى فتح مصنع صغير لتصنيع المستلزمات الطبية ولكن كان يقف أمام رأس المال ووجهنى أحد أصدقائك الذهاب إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة المنوفية، وعرض الفكرة عليهم وبالفعل ذهبت إلى الجهاز وكان وقتها تحت مسمى الصندوق الاجتماعى.

ويضيف نصر الله توجهت وقابلت العاملين هناك وعرضت الفكرة عليهم بتنفيذ مشروع بالتحديد فى عام 2009، وحصلت على مبلغ 77 الف جنيه، ثم قمت بتكبير محل المستلزمات الطبية، كما قمت بدفع مقدم شراء قطعة الأرض التى سيتم تنفيذ المشروع عليها، وبعد مرور 4أعوام انتهيت من تسديد القرض الأول، وقمت بالتقديم على قرض أخر بإجمالى 250 ألف جنية من الصندوق الاجتماعى وقتها وبدأت تنفيذ الحلم الكبير بناء المصنع وبالفعل إنتهيت من المصنع وقمت بتجهيزه، وعملت فى بداية الأمر على شراء المستلزمات من الخارج وتجميعها بالمصنع وبيعها، وبعد مرور 3 أعوام والتحديد فى عام 2019 قررت الاستغناء عن المنتج المستورد نهائى وبدأت فى تصنيع معظم المسلتزمات بالمصنع.

ويشير الحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة السويس، توجهت مرة أخرى إلى الجهاز للحصول على قرض أخر بقيمة 2 مليون جنية وبالفعل حصلت على المبلغ وقمت بتوسعت المشروع، وأصبحت من الموزعين الكبار للمستلزمات الصحية على المحلات والمستشفيات الخاصة والحكومية.

ويضيف المصنع موجود بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، على مساحة 500 متر ومجهز بكافة الأجهزة، وساعدنى تلك المشروع فى توفير 50 فرصة عمل للشباب براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه حتى 6 آلاف جنيه.

ويوضح أن العاملين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر بمحافظة المنوفية، لم يتوانو لحظة من المتابعة والمساعدة فى إزالة أى معوقات تقابلنا ودعم المصنعين المحلى وعلى رأسهم المحاسب إيهاب حجازى مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، حيث أنهم ساعدونى فى تصدير المنتجات والمساعدة فى التدريب والدورات الهامة الذى ينفذها الجهاز لخدمة عملائها لإنجاح مشروعاتهم فى التوسع فى عملية التسويق وكيفية تسويق المنتج.

ووجه الشاب نصحيه للشباب بعدم الانتظار للوظيفة الحكومية أو الخاصة والسعى دائما لتحقيق الحلم أو المشروع الذى يريد تنفيذه بالذهاب إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمحافظة المنوفية، قائلا " أحب اقول لأى شاب كون فكرة مشروع وأفتح والدولة هتساعدك مش هتسيبك لحد ما تنجح، خاصة بعدما تم عمل قانون موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإزالة كافة المعوقات الموجودة لدى أى شاب أو أى مشروع تجارى أو صناعى والحافز الرئيسى لى شخصيا هو الاب الروحى الذى ساهم فى تطوير الصناعة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يتوانى لحظه عن دعم الشباب والوقوف بجانبهم وإزالة أى معوقات لدعم الصناعة وصغار المستثمرين.



السرير الطبى



المستلزمات الطبية المحلية



المستلزمات الطبية بعد دعم الدولة المشروعات الصغيرة



المهندس نصر عليان صاحب المشروع