جمارك مطار القاهرة تضبط 5 ركاب بحوزتهم مخدرات وأسلحة بيضاء وبندقية ومناظير

كتب محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من ضبط خمسة ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء وبندقية مفككة ومناظير تركب على سلاح، تم الضبط في مبني الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب المدير العام.

وقام رجال الإدارة الرابعة بقيادة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة و أحمد حسن الحكش نائب المدير بتحرير ثلاثة محاضر ضبط ارقام ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٩ لسنة ٢٠٢٣ الأول ضد راكب مصري قادم من جدة علي الخطوط السعودية بحوزته ٢٧١ كبسولة لعقار Lyrica المخدر تركيز ٣٠٠ ملجم، وتم الضبط بواسطة كل من نورا نعمان مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عاطف و أحمد الشريف رئيس القسم تحت اشراف سامي سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢.

والمحضر الثاني كان ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من الرياض علي الخطوط السعودية بحوزته ٢ مطواة و ٢ خنجر و بلطة افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عبد الرشيد مأمور اللجنة الجمركية ومحمود محمد طلعت مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد و هاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف أحمد سيد صالح مدير الحركة في حضور الدكتور مصطفى ابو الوفا من إدارة الامن الجمركي.

والمحضر الثالث ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من روما علي الخطوط الإيطالية بحوزته بندقيه ضغط هواء مفككة ومنظارين يركبا علي سلاح ناري وعلبتين بداخلهما الف طلقة رش عيار M.M 5.5، تم الضبط بواسطة كل من محمود محمد طلعت مأمور اللجنة و أحمد عبد الحميد مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد عبد الحميد و هاني مصطفي تحت اشراف احمد سيد إبراهيم.

بينما قام رجال الإدارة الثالثة بقيادة أسامة دياب مدير الإدارة و أحمد عمر نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من باريس بحوزته ٦٤ شريط لعقار الترامادول وعقارات اخري مدرجة بجداول المخدرات باجمالي ٦٧٥ قرص، تم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال رشدي مأمور اللجنة و اسماء عبد الكريم و أحمد محمد عبد السلام مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمود رمضان و سامح سيد مدير الإدارة تحت اشراف صبري حسانين مدير الحركة.

وأخيرا قام رجال الإدارة الأولي بقيادة محمود عبد النبي مدير الإدارة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته أربعة اكياس حلوي مخلوطة بمخدري الماريجوانا و THC بوزن ما يقارب المائة جرام و"فيب" به مخدر THC بوزن ٤٢ جرام، تم الضبط بواسطة كل من وليد جمال و محمود مصطفي محمد مأمورا الجمرك تحت اشراف حافظ منشاوي رئيس القسم.

تم تحرير المحاضر بعد العرض علي أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية.