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تونس: الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس المحلية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:16 م
تونس: الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس المحلية انتخابات تونس - أرشيفية
إيمان حنا

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توجه الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين لهم في المجالس المحلية، في الانتخابات الثانية التي تشهدها البلاد منذ إعلان الدستور الجديد في 2022،وفق إذاعة "موزاييك" التونسية.

ويحق لأكثر من تسعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم أكثر من سبعة آلاف مرشح  للانتخابات، بينما يتعين على الناخبين اختيار ممثلين في 2155 مجلسا محليا، حيث يضم كل مجلس ستة ممثلين.

وسيمهد المجلس المحلي التونسي لاختيار ممثلين من بين أعضائه في المجالس الجهوية، ومن ثم المجلس الوطني للأقاليم والجهات، الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان.

 

 







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