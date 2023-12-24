تنفيذ 21 عمارة سكنية ضمن "حياة كريمة" بساقلته سوهاج.. صور

سوهاج ــ محمود مقبول

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته شرقى محافظة سوهاج، أعمال تنفيذ 21 عمارة سكنية بقريتى " الرياينة، والفراسية" ضمن مبادرة "سكن كريم" ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن جانبه، قام أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بتفقد العمارات السكنية والحظائر الملحة بها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، ووجه بتذليل العقبات والانتهاء من كل الأعمال وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته تابعت قبل ذلك، برئاسة أحمد البدري، أعمال الرصف بطريق المراونة، بداية من محطة رفع صرف صحي ساقلتة، وحتى التأمين الصحي بشارع الحرية، بعرض 7 أمتار، وطول 1200 متر، مشيرا إلى أنه جارٍ متابعة أعمال استكمال الرصف للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، والانتهاء من كل الأعمال وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية بالقرى والمراكز، خاصة بالشوارع التى شهدت الانتهاء من جميع أعمال المرافق بها " مياه، صرف، غاز، كهرباء، اتصالات "، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتيسير حركة المرور بتلك الطرق.



إحدى العمارات السكنية بساقلته



إحدى العمارات السكنية



أعمال تشطيب الحظائر الملحقة



الحظائر الملحقة بالمساكن



رئيس مدينة ساقلته يتفقد الاعمال