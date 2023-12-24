تعرف على خطة مكافحة الآفات لموسم المحاصيل الشتوية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن خطة الاستعداد لزراعات الموسم الشتوي، تبدأ بعقد اجتماعات دورية مع مهندسي المكافحة على مستوى جميع المديريات الزراعية بمحافظات الجمهورية، لتحديد لخطوط العريضة لخطة التعامل مع الآفات المتوقع ظهورها، ووضع اللوجيستيات المناسبة لتحقيق الهدف المأمول من هذه الخطط.

وأضاف أنه يتم يشمل كافة المحاصيل الزراعية التي تبدأ خلال هذه الفترة، وبخاصة الاستراتيجية منها مثل القمح مع دراسة أبرز التحديات التي ظهرت على مدار المواسم السابقة، فيما يخص ملف الآفات المرضية والحشرية، التي قد تهدد حجم الحصاد المتوقع منها، وأبرز الدروس المستفادة، والتي يمكن البناء عليها في تحديد طرق التعامل معها والحيلولة دون انتشارها.

وأوضح رزق، أنه يتم التوعية بأبرز الإصابات المتوقعة لكافة محاصيل الموسم الشتوي، و طرق التعامل معها، طبقًا لمستوى الإصابة ومعدلات الانتشار، مع مراعاة تحديد برنامج المكافحة المناسب لكل منها.

يذكر أن الإدارة المركزية للمكافحة تتبع وزارة الزراعة، وتضم عدد من الباحثين والمتخصصين، الذين يعملون على مدار الساعة، لحماية المحاصيل الزراعية من أي تهديدات، ودفع معدلات الإنتاجية المأمولة إلى حدودها القصوى.