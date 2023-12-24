تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع ممثلى البنك الأوروبى

كتبت ـ أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، سو باريت مدير إدارة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إدارة الموارد المائية .

‏‎1- استعراض موقف "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" ، والعمل على دراسات تكميلية للمشروع بالتنسيق مع البنك .

‏2‎- تم التأكيد على أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح واسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ.

‏3‎- التعاون في تقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوي وآليات التمويل للأعمال اللازمة

‏4‎- التعاون فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع لتحسين أداء المنظومة المائية وتقليل استهلاك الكهرباء لتقليل الانبعاثات.

‏5‎- دعم البنك للوزارة فى إعداد خطة متكاملة تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والفوائد البيئية المتوقعة.

‏6 ‎- التدريب التحويلى فى سد العجز فى العمالة اللازمة لتشغيل محطات الرفع.

‏7 ‎- الدعم الفنى لتطوير منظومة توزيع المياه بالتحول لإستخدام التصرفات، مع العمل على تأهيل المنشآت المائية خاصة بوابات أفمام الترع.