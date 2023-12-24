تعرف على المستندات المطلوبة للاشتراك فى مشروع العلاج.. للمهندسين فقط

بدأت النقابة العامة للمهندسين، فى فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية لعام 2024، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 18/12/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/03/2024.
ويوضح هذا التقرير المستندات المطلوبة للاشتراك "أول مرة"، أو الإضافة في مشروع العلاج:
1- رقم عضوية المهندس
2- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية
3- لإضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية
4- لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية
5- لإضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية
6- لإضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة+ برنت تأمينات + صورة شخصية.
7- لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة+ صـورة شخصية.
8- الإضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية
9- في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس+ إثبات الشخصية+ الصورة الشخصية لكل عضو نقابة المهندسين المصرية.
ويمكن الاشتراك في مشروع العلاج للمهندسين، وأسرهم من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي، ومن خلال الأبليكيشن الخاص بالاشتراك .
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