تعرف على المستندات المطلوبة للاشتراك فى مشروع العلاج.. للمهندسين فقط

كتبت آية دعبس

بدأت النقابة العامة للمهندسين، فى فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية لعام 2024، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 18/12/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 31/03/2024.

ويوضح هذا التقرير المستندات المطلوبة للاشتراك "أول مرة"، أو الإضافة في مشروع العلاج:

1- رقم عضوية المهندس

2- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية

3- لإضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية

4- لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية

5- لإضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية

6- لإضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة+ برنت تأمينات + صورة شخصية.

7- لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة+ صـورة شخصية.

8- الإضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية

9- في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس+ إثبات الشخصية+ الصورة الشخصية لكل عضو نقابة المهندسين المصرية.

ويمكن الاشتراك في مشروع العلاج للمهندسين، وأسرهم من خلال النقابة العامة والنقابات الفرعية والنوادي، ومن خلال الأبليكيشن الخاص بالاشتراك .