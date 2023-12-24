تبدأ 9 يناير.. جدول امتحانات الترم الأول لرابعة ابتدائى بالجيزة بعد التعديل

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2024/2023، لتبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير، وذلك مراعاة لأعياد الأخوة الأقباط، بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي بالجيزة بعد التعديل.

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

يُذكر أن المديريات التعليمية وجهت الإدارات والمدارس بإعلان نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول فى شكل ألوان، حتى يتعرف المتعلم أو الطالب عن تطور أدائه.

وأوضحت، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو حيث إن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65 ، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.