بريطانيا ترفع مستوى التمويل لاسكتلندا إلى 2.92 مليار جنيه استرليني بزيادة 40%

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أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، السبت، أن مستوى التمويل الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة في اسكتلندا قد وصل الآن إلى 2.92 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 840 مليون جنيه استرليني منذ نهاية 2022.

وقال جاك وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "يسعدني أن أؤكد أن التزامنا تجاه المجتمعات في جميع أنحاء اسكتلندا يبلغ الآن أكثر من 2.9 مليار جنيه استرليني"، موضحا أن حجم الاستثمار في أنحاء اسكتلندا كان عامًا حافلًا لما تحققه من تأثير حقيقي لتجديد المجتمعات وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمار.

وأضاف وزير الدولة البريطاني لشؤون اسكتلندا: "نحن نركز على مواصلة العمل مع الشركاء المحليين والحكومة الاسكتلندية لتحقيق التغيير الذي تحتاجه البلاد لوضع إسكتلندا والمملكة المتحدة على الطريق الصحيح للمستقبل".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن مستوى التمويل يقدر بزيادة نحو 40% أي ما يعادل 535 جنيهًا استرلينيا لكل شخص في اسكتلندا، مقارنة بـ380 جنيها استرلينيا للشخص الواحد في نهاية عام 2022.

تأتي هذه الزيادة الضخمة في التمويل بعد 12 شهرًا أخرى من العمل مع الشركاء المحليين لتحديد طرق تحويل المجتمعات وخلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد.

وأضافت الحكومة البريطانية أن دعم حكومة المملكة المتحدة البالغ 2.92 مليار جنيه استرليني يشتمل على أكثر من 1.5 مليار جنيه استرليني من الاستثمار في منطقة المدينة وصفقات النمو، وأكثر من 1.4 مليار جنيه استرليني في زيادة مستوى الاستثمارات فى الموانئ الحرة والمناطق الاستثمارية وتجديد مراكز المدن وتوفير أصول المجتمع المحلي.