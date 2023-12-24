بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين مندوبين ونواب ومستشارين مساعدين بمجلس الدولة

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 577 لسنة 2023 بتعيين عدد كبير من المندوبين والنواب والمستشارين المساعدين بمجلس الدولة.