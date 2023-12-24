الرئيسية أخبار عاجلة بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين مندوبين ونواب ومستشارين مساعدين بمجلس الدولة الأحد، 24 ديسمبر 2023 11:58 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 577 لسنة 2023 بتعيين عدد كبير من المندوبين والنواب والمستشارين المساعدين بمجلس الدولة. السيسي الرئيس السيسي مجلس الدولة الجريدة الرسمية قرار جمهوري عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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