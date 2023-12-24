اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين مندوبين ونواب ومستشارين مساعدين بمجلس الدولة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 11:58 ص
بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين مندوبين ونواب ومستشارين مساعدين بمجلس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 577 لسنة 2023 بتعيين عدد كبير من المندوبين والنواب والمستشارين المساعدين بمجلس الدولة.
 

 







السيسي

الرئيس السيسي

مجلس الدولة

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

عاجل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة