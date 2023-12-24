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الهلال الأحمر الفلسطيني: لا نستطيع تحديد الأعداد النهائية للضحايا حتى الآن

الأحد، 24 ديسمبر 2023 02:30 م
الهلال الأحمر الفلسطيني: لا نستطيع تحديد الأعداد النهائية للضحايا حتى الآن شهداء غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال يواصل التعدي على الإسعاف والأطقم الطبية داخل قطاع غزة، متابعا: "نعاني نقصا حادا بالمستلزمات الطبية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال يواصل إسقاط عشرات الشهداء والمصابين ولا نستطيع تحديد الأعداد النهائية للضحايا الفلسطينيين حتى الآن"، لافتا إلى أن الاحتلال يحظر وصول الأدوية إلى المستشفيات ولا يوجد أي أماكن آمنة داخل قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك أكثر من 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.

 

 







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