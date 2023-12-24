الملك تشارلز الثالث وقرينته يقدمان تعازيهما للتشيك في حادث إطلاق النار

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أعرب ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، عن تعازيهما إلى الشعب التشيكي في ضحايا حادث إطلاق النار على جامعة بالعاصمة التشيكية (براج).

وقال الملك تشارلز - في رسالة إلى الرئيس التشيكي بيتر بافيل، أوردها راديو (براج الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية -" إنه يشعر هو والملكة كاميلا بالحزن الشديد والصدمة إزاء أنباء وقوع هذه المأساة، معبرا عن عميق تعاطفه مع أسر الضحايا وأحبائهم".

وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت السبت حالة الحداد العام، حيث من المتوقع أن يحضر رئيس البلاد وكبار المسئولين والأكاديميين قداسا على أرواح الضحايا الذين قضوا جراء الحادث، في كاتدرائية "سانت فيتوس" في العاصمة براغ وسيتم خفض الأعلام إلى المنتصف، وعند الظهر ستقرع أجراس الكنائس في مختلف أنحاء البلاد وسيقف عدد من المواطنين دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

وقد لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 25 آخرون، جراء حادث إطلاق النار الذي وقع أمس أول الخميس في جامعة تشارلز في (براج) والذي يعد الأسوأ الذي تشهده البلاد منذ عقود، ولا تزال السلطات تحقق في الدافع وراء الهجوم الذي وقع في مبنى كلية الآداب بالجامعة.