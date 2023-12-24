السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخصين في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ص.ق" بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل المجنى عليهما "ج.ا"و"ه.ج" بأن أطلق عليهما النار من سلاح نارى بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليهما وتم نقلهما إلى المستشفى جثة هامدة بعد إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين قام خلالها بإطلاق النار على المجنى عليهما، مما أدى إلى مصرعهما فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.