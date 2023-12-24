الدفاع التايوانية: رصد 8 مقاتلات صينية تعبر خط الوسط في مضيق تايوان

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد رصد 8 طائرات مقاتلة صينية تعبر خط الوسط في مضيق تايوان على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفة أنها رصدت أيضا منطادا صينيا.



وأوضحت الوزارة - حسبما نقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته باللغة الإنجليزية - أن مقاتلات صينية من طراز (جيه-10) و(جيه-11) و(جيه-16) عبرت خط الوسط عند نقاط تقع إلى الشمال والوسط من المضيق، مشيرة إلى أنها أرسلت قواتها للمراقبة.



وأفادت الوزارة برصد منطاد صيني بعد عبوره خط الوسط صباح أمس على بعد 97 ميلا بحريا شمال غرب مدينة "كيلونج" الساحلية، وكان يحلق على ارتفاع حوالي 6100 متر؛ مضيفة أن المنطاد اتجه شرقا ثم اختفى بعد ساعة تقريبا.



ويأتي الحادث مع اقتراب موعد إجراء تايوان لانتخابات رئاسية وبرلمانية في الثالث عشر من شهر يناير المقبل.