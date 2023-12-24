الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم لصحة قلبك.. لهذه الأسباب

كتبت إيناس البنا

لا يساعد النوم الكافى في الحصول على الراحة فقط للجسم، وإنما يساعد على إصلاح وضمان عمل الأجهزة داخل جسمك، ولكن هل تعلم أن النوم ضرورى لضمان صحة قلبك وعمله بكفاءة عالية.

وفقًا لموقع "onlymyhealth" عندما تنام ساعات قليلة، يدخل جسمك في حالة من التوتر ويبدأ في إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذى قد يسبب اختلالات شديدة، ما يزيد من مشاكل الشرايين، وهذا يؤدي أيضًا إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

قد تؤدي قلة النوم إلى إطلاق علامات الالتهاب التي تبدأ في إصابة الشرايين وتزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب

ويعمل عدم النوم الكافى على عدم ضبط ساعاتك البيولوجية، وهو ساعة داخلية في جسمك تتحكم في العمليات الأساسية، بما في ذلك ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، هذا التوازن يضطرب بسبب الحرمان المزمن من النوم، ما يزيد من إجهاد نظام القلب والأوعية الدموية ويسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وانقطاع التنفس أثناء النوم، هو عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فهو يحرم جسمك من الأكسجين، ما يسبب ارتفاع ضغط الدم، والالتهابات، وعدم انتظام ضربات القلب، أيضًا هناك علاقة بين خطر الإصابة بالنوبات القلبية والأرق، حيث كان الأشخاص الذين ينامون لمدة خمس ساعات أو أقل أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية، وتضاعف خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى أولئك الذين عانوا من قلة النوم.