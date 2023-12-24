الثلوج تغطى العاصمة الصينية بكين فى أطول موجة برد منذ عام 1951

وكالات

سجلت العاصمة الصينية بكين أطول موجة برد منذ بدء التسجيل فى عام 1951، وسط بدء تراجع درجات الحرارة القارسة وتساقط الثلوج في العاصمة الصينية وأماكن أخرى.

وذكرت صحيفة “بكين ديلي” أن درجة الحرارة المسجلة في محطة نانجياو للأرصاد الجوية ببكين وصلت إلى فوق صفر درجة مئوية بعد ظهر اليوم الأحد للمرة الأولى منذ أيام.

وكتبت الصينية الرسمية: "منذ أن انخفضت درجة الحرارة لأول مرة إلى ما دون الصفر في 11 ديسمبر، ظلت درجة الحرارة تحت هذا الخط لأكثر من 300 ساعة"، بحسب ان بى سى نيوز.

واجتاحت موجة برد قوية معظم أنحاء الصين هذا الشهر، لتصل قدرة التدفئة فى بعض المدن شمال الصين إلى الحد الأقصى.

وفي مدينة جياوزو، توقفت التدفئة جزئيًا بعد خلل في محطة طاقة وانفانج يوم الجمعة. وتم حل المشكلة أمس السبت ومن المتوقع استئناف التدفئة مساء الأحد، وفقا لما ذكرته صحيفة “جياوتسو ديلي” الرسمية بالمدينة.

وقطعت مدينتان أخريتان في المقاطعة وهما “بويانج وبينجدينجشان”، التدفئة عن معظم المباني الحكومية والشركات المملوكة للدولة منذ يوم الجمعة "لإعطاء الأولوية لموارد التدفئة المحدودة للمستشفيات والمدارس والمباني السكنية"، وفقًا لبيانات صادرة عن حكومتي المدينتين.

وبدأ الطقس البارد فى العاصمة بكين منذ أيام وتسبب فى حدوث مشكلات في نظام مترو المدينة.

وقالت هيئة النقل في المدينة إن المئات من الركاب أُرسلوا إلى المستشفى في بكين في وقت سابق من هذا الشهر بعد اصطدام قطارين على خط مترو مزدحم خلال الظروف الثلجية.