البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 24337 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 29421 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 10369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 5422 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 7796 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 6237 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية للمحابس، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعامة للصوامع والتخزين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 6500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 733.7 ألف سهم، وباع مجلس إدارة شركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 1753 سهم، 1.84 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير عدد 30 ألف سهم، 200 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات ابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومستشفى النزهة الدولي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 200 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، مليون سهم، 64.4 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 10 أسهم، 10.6 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 387 سهم، 500 سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 3500 سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن استهداف تدفقات استثمارية بقيمة تصل إلى مليار جنيه، وذلك لزيادة طاقتها الإنتاجية العام المقبل 2024، وتجاوز إيرادات التصدير لأكثر من مليار جنيه في عام 2023.

في سياق ذاته أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 نوفمبر عام 2023 بلغ 241.2 مليون جنيه مقارنة مع 219 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ومقابل 101 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.

وحققت شركة القلعة، إيرادات مجمعة بلغت 26.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023 بنمو سنوي بنسبة 11% مدعومة بمساهمة الشركة المصرية للتكرير، وبلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 3.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2023، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب انخفاض هامش الربح بمشروع الشركة المصرية للتكرير.