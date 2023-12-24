الإعدام لعامل والمؤبد لاثنين آخرين لاستدراجهم شابا وقتله بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لعامل، بعد إحالة أوراقه لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى قرار إعدامه والسجن المؤبد لاثنين آخرين، وذلك لاتهامهم بقتل شخص وإصابة آخر، بعد استدراجهما إلى إحدى قطع الأراضى الزراعية وإيهامهما ببيع مواد مخدرة والتحصل منهما على مبلغ 10 آلاف جنيه بالإكراه إلا أنهم قتلوا الأول وأصابوا صديقه بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور والمستشار محمد صلاح البرعى والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبد الهادى وطارق عبد اللطيف فى القضية رقم 1447 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 652 لسنة 2023 كلى جنوب المنصورة.

كان المستشار أكرم سرحان، رئيس النيابة الكلية والقائم بعمل المحامى العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، قد أحال كل من:"محمد.إ.أ" وشهرتة "ميخا"، -27 عامًا، و"عبده.ر.ع"، 22 عامًا، "محمد.س.ع"، 23 عامًا،الى محكمة الجنايات لأنهم فى 16/1/2023 بدائرة مركز السنبلاوين-محافظة الدقهلية، قتلوا المجنى عليه"احمد فاروق عطية" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض "بندقية آلية" وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثانى صوبه عيار نارى من ذلك السلاح استقر بساقه اليمنى حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته قاصدين من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليه "حامد حبيب حامد"-عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض سلاح نارى "بندقية آليه" وما أن ظفروا حتى أطلق المتهم الثانى عيار نارى من ذلك السلاح لم يصبه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازره قاصدين إزهاق روحه الا انه قد اوقف اثر جريمتهم بسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو لذوذه بالفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى المجنى عليه الثانى حامد حبيب،31 عامًا عامل ومقيم ميت محسن مركز ميت عمر بشهادته أمام النيابة العامة انه حال توجهه رفقة المجنى عليه المتوفى لمقابلة المتهم الأول لشراء "المتوفي"المواد المخدرة بناء على اتفاق مسبق بين الأخير المتهم الأول استدرجهما الأخير وبرفقته المتهمين الثانى والثالث إلى مكان بعيد عن أعين الرقباء بإحدى الأراضى الزراعية وأوهم المتوفى بإعطائه مواد مخدره وتحصل منه على مبلغ مالى وقدره 10 الاف جنيه وهاتف محمول ولرفضه الانصراف دون المواد المخدرة، اطلق المتهم الثانى عيارين ناريين من بندقية أصاب أحدها المتوفى فأراده قتيلًا واطلق الثانى عيار نارى لم يصبه لتمكنه من الفرار وأعزى قصدهم إزهاق روحه.