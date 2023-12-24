ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لمخيم المغازي في غزة إلى 60 شهيدا

وذكرت الوزارة في بيان: "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيدًا، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابًا.