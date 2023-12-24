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ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لمخيم المغازي في غزة إلى 60 شهيدا

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:53 م
ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال لمخيم المغازي في غزة إلى 60 شهيدا الوضع فى غزة
أحمد علوى - أحمد عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد 60 فلسطينيًا على الأقل في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
 
وذكرت الوزارة في بيان: "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها حتى اللحظة 60 شهيدًا، والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة".
 
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابًا.
وأضافت الوزارة في البيان، أن "166 شهيدا و384 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

 







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