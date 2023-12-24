اليوم السابع
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إصابة 15 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين بمحور بن زايد

الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:21 م
إصابة 15 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين بمحور بن زايد حادث-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 15 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين على محور محمد بن زايد الجنوبى بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
 
 
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين ميكروباص وسيارة ميني باص على طريق محور محمد بن زايد الجنوبي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
وتبين بالفحص إصابة 15 شخصاً  وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيما قام رجال المرور برفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
 
 






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