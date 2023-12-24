اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2023 01:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة سيدة ونجلها في حادث انقلاب توك توك بالعجوزة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:13 م
إصابة سيدة ونجلها في حادث انقلاب توك توك بالعجوزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت سيدة ونجلها في حادث انقلاب توك توك بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
فور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى منطقة أرض اللواء بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب التوك توك، وإصابة سيدة ونجلها، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.






انقلاب توك توك

اخبار الحوادث

أرض اللواء

حادث مرورى

سيارة إسعاف

حادث انقلاب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة