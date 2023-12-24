اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص في قصف روسي على خيرسون

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:07 ص
أوكرانيا: مقتل وإصابة 4 أشخاص في قصف روسي على خيرسون أوكرانيا
أ ش أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين ، صباح اليوم الأحد ، أن 3 مدنيين لقوا حتفهم بينما أُصيب آخر جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.


وقال بروكودين في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن الجيش الروسي أطلق نيران المدفعية على الجزء الأوسط من خيرسون، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخر. وبين عشية وضحاها، قصف الجيش الروسي الجزء الأوسط من خيرسون. ونتيجة لذلك، أُصيبت عائلة بعد سقوط قذيفة مدفعية على مبنى سكني.


وبحسب بروكودين، توفي رجل يبلغ من العمر 87 عامًا وزوجته البالغة من العمر 81 عامًا على الفور بينما أُصيب مواطن يبلغ من العمر 54 عامًا من سكان خيرسون بإصابة متفجرة وارتجاج في المخ وإصابة في الساق. وتم تقديم المساعدة الطبية له.







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