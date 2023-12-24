اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

الأحد، 24 ديسمبر 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية الخضراوات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم :

-الطماطم بـ 10.5جنيه.

-البطاطس بـ 18جنيها

‏-البصل الأبيض بـ 18جنيها.

-الكوسة بـ16  جنيها

-الجزر بـ 10جنيهات.

بطاطا بـ10 جنيهات

-الخيار بـ 16 جنيها.

-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

-الفلفل الألوان بـ 20 جنيها .

‏-الليمون بـ 16 جنيها.

-جوافة بـ 20جنيها.

يوسفى بلدى 13.5 جنيه 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 

 







أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات




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