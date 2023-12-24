أخبار الاقتصاد اليوم: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 24-12-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين.

الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.

مسئولو الإسكان يتفقدون مدينة الشيخ زايد لمتابعة المشروعات الجارية

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة الشيخ زايد، لمتابعة المشروعات الجارية، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وتفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنسيق الموقع، والطرق، بكمبوند جنة 2 بمنطقة توسعات المدينة، المضافة بالقرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، للوقوف على نسب الإنجاز بالأعمال الجارى تنفيذها بالمنطقة.

وخلال الجولة، أشاد مسئولو الإسكان بمستوى التنفيذ، ونسب الإنجاز، حيث أكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم التشديد على الشركات العاملة بالمشروع، لتكثيف العمل وزيادة نسبة الإنجاز .

ثم توجه مسئولو الوزارة، إلى جولة تفقدية بعددٍ من أحياء المدينة، لمتابعة أعمال الزراعة، والنظافة، ورفع كفاءة الطرق .

سلامة الغذاء: 5640 رسالة غذائية مصدرة.. والبطاطا تتصدر قائمة الخضراوات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46، وذلك عن الفترة من 16 - 22 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الاجتماع الافتراضي مع مسئولي وزارة الصحة في دولة قطر الشقيقة لمناقشة الوضع الحالي وآليات العمل الرقابي على الصادرات الغذائية المصرية المصدرة إلى السوق القطري، وبما يسهم في سرعة نفاذ صادرات مصر من الغذاء إلى هذا السوق الهام.

تناول الاجتماع استعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء ممثلة في محطات ومراكز تعبئة الحاصلات الزراعية في إحكام الرقابة على الشحنات الغذائية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، كما تم التأكيد على ضرورة تعامل الشركات القطرية المستوردة مع المنشآت الغذائية المعتمدة بالقائمة البيضاء الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن سلامة ومأمونية الشحنات المصدرة.

وتم الإشارة إلى التعاون المثمر والتكامل الفعال بين كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري بما يضمن قوة وإحكام النظام الرقابي على مختلف السلع الزراعية المصدرة إلى الأسواق الخارجية.

سعر جرام الذهب الآن 3070 جنيها لأول مرة لعيار 21 فى الأسواق

شهدت أسعار الذهب في مصر بالتعاملات المسائية تحركا ملحوظا بحوالي 20 جنيها للجرام وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 3070 جنيها للجرام، بدون إضافة مصنعية وهو مستوى تاريخي جديد للذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3070 جنيها.

عيار 18 يسجل 2631 جنيها.

عيار 14 يسجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 24560 جنيها.