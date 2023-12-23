وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

عَقد الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إجتماعاً برئاسته وحضور الدكتوره ريم مصطفى، مساعد مدير المديرية، والدكتور ياسر قنديل، مدير التطعيمات بوزارة الصحة والسكان، والدكتور إيهاب شاهين بوقائي وزارة الصحة، والدكتوره شيرين الهادى، مدير إدارة الطب الوقائي، لمناقشة الإستعدادات النهائيه لحملة شلل الأطفال بالمحافظة.

خلال الاجتماع أكد وكيل وزارة الصحة أن الحمله تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتهدف لرفع المناعه المجتمعيه للأطفال ضد المرض، وتستهدف الأطفال من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين على أرض المحافظه في الفترة من 24 ديسمبر ولمدة 4 أيام، وتنتهي في 27 ديسمبر الجاري.

وناقش وكيل وزارة الصحة مع مديرى الإدارات الصحية وفريق إشراف وزارة الصحة ومشرفى الخطوط الإستعدادات النهائيه التى تم انجازها لبدء الحمله وعدد الفرق الثابته والمتحركه بكل إداره صحيه ،وتحديث البيانات والخرائط والتركيز على المناطق الحدوديه الصحراويه، وتكثيف الدعايا التى تم إتخاذها للإعلان عن بدء الحمله، مشيرا الى انه سيتم معالجة أى معوقات أو سلبيات يتم طرحها على الفور، وموجها بتضافر الجهود والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ورؤساء المدن والمراكز لتحقيق أكبر مستهدف خلال ايام الحمله الأولى.

وأوضح "حطب" أن الحمله تتواجد من خلال فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، وستتواجد الفرق الثابتة للتطعيم في المراكز والوحدات الصحيه وأماكن التجمعات ،كما ستتواجد الفرق المتحركة للتطعيم من شقه إلى شقه للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين حيث يتلقى الأطفال لقاح شلل الأطفال الفموي، قطرتين في الفم لحمايتهم من هذا المرض وخاصة أن الفئه العمرية المستهدفة دون الخمس سنوات هم الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس.

حضر الاجتماع فريق إشراف الحمله بوزارة الصحة والمديرية، ومدير إدارة التدريب، ومديرى الإدارات الصحيهة، ومديرى الوقائي، والمراقبين الصحيين ومشرفى الحملة بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.