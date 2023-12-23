وقع فى فخ الشرطة.. القبض على رجل كينى طلب من سائق سيارة أجرة قتل زوجته

كتب ـ خالد إبراهيم

ألقى القبض على رجل كينى فى ولاية كونيتيكت الأمريكية لمحاولته قتل زوجته المنفصلة عنه من خلال مطالبة سائق عشوائى فى شركة نقل ركاب رقمية شهير، بمساعدته فى العثور على قاتل محترف على استعداد للقيام بهذا العمل، فالمتهم والذى يدعى ليونارد ثو مويثيجا صاحب الـ 52 عامًا، هو مسؤول تنفيذى سابق رفيع المستوى فى البنك التجارى الكينى، يواجه حكمًا بالسجن لمدة طويلة لمحاولته استئجار قاتل محترف لقتل المرأة التى كان متزوجًا بها لمدة 22 عامًا.

ووفقا لتقرير صادر عن شرطة ولاية كونيتيكت، تتبع مويثيجا زوجته المنفصلة، التى هربت فى سبتمبر من العام الماضى بسبب سلوكه المسيء، إلى الولايات المتحدة فى محاولة لإقناعها بالعودة إلى وطنها، وبعد أن فشل فى القيام بذلك، قرر الرجل أن تموت المرأة، وبعد ركوب سيارة تابعة لاحدى الشركات، يقال إنه بدأ يتحدث إلى السائق، وأخبره بأنه بحاجة إلى قاتل محترف، بحسب ما ذكر موقع oddity central.

وفى الفترة ما بين 9 سبتمبر و1 ديسمبر، التقى مويثيجا والسائق فى عدة مناسبات وأجريا محادثات متعددة عبر تطبيقات المراسلة، وكلها تم تسليمها كدليل إلى السلطات من قبل السائق، واقترح الرجل الكينى البالغ من العمر 52 عامًا، خطة يتم فيها "حقن المرأة بشيء يجعلها مريضة للغاية، مثل السرطان"، مضيفًا أنه يريدها أن تموت "موتًا بطيئًا".



المتهم

وافق السائق، الذى كان على اتصال بشرطة كونيتيكت منذ البداية، على مقابلة ليونارد ثو مويثيجا وتقديمه إلى ضابط شرطة يتظاهر بأنه قاتل محترف يرغب فى تنفيذ العقد.

التقى الثلاثة خارج فندق يوم 4 ديسمبر، وشدد مويثيغا مرة أخرى على أنه يريد من القاتل أن يقضى على الضحية، حيث دفع لكل من الشرطى السرى وسائق الشركة سلفة، ووعدهم بالدفع لهم بالكامل بمجرد أن يكون لديه دليل على وفاة زوجته المنفصلة عنه.

وبحسب ما ورد طلب مويتيجا من ضابط الشرطة السرى تنفيذ عملية قتل زوجته السابقة فى الفترة ما بين 28 يناير و3 فبراير 2024، عندما يكون فى كينيا، حتى لا يثير أى شكوك، ولسوء حظه، تم القبض عليه فى نفس اليوم، حيث قررت الشرطة أن لديهم بالفعل قضية قوية ضده، وتظهر سجلات المحكمة أن ليونارد ثو مويثيجا، محتجز بكفالة بقيمة 5 ملايين دولار، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة الشهر المقبل.