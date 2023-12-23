وزير الزراعة يدشن مبادرة "احلم" من الشرقية لتسليم أبقار "حلابة" للمزراعين

شهد الدكتور السيد قصير وزير الزراعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، من الحجر البيطري الكائن بأحد مصانع الألبان الكبرى بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح، تدشين المبادرة الرئاسية "احلم" لدعم الفلاح المصري لتنمية الثروة الحيوانية.
وتضمن المبادرة توزيع سلالات أبقار عالية الإنتاجية، على صغار المزارعين، وتحصيل ثمنها من إنتاج الألبان التي سيتم استلامها منهم مع تقديم الدعم الفني البيطري لهم.
وتم حجز الأبقار في حجر بيطري بقرية التلين، لإجراء الفحوصات البيطرية، وتم التأكد من حصولها على كافة التحصينات للوقائية من الأمراض الوبائية، وسيتم توعية صغار المربيين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي القومي من اللحوم والألبان للحفاظ على الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وتهدف المبادرة الرئاسية احلم توزيع الأبقار الحلاب على صغار المزراعين، وتحسين سلالات تساهم في زيادة الثروة الحيوانية والألبان، وسد الفجوة الاستيرادية من اللحوم وتوفير وتحسين مستوى معيشه صغار المزارعين.
المبادرة الرئاسية احلم لدعم الفلاح
مبادرة احلم لدعم الفلاح
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة