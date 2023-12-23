وزير الزراعة يدشن مبادرة "احلم" من الشرقية لتسليم أبقار "حلابة" للمزراعين

وتضمن المبادرة توزيع سلالات أبقار عالية الإنتاجية، على صغار المزارعين، وتحصيل ثمنها من إنتاج الألبان التي سيتم استلامها منهم مع تقديم الدعم الفني البيطري لهم.

وتم حجز الأبقار في حجر بيطري بقرية التلين، لإجراء الفحوصات البيطرية، وتم التأكد من حصولها على كافة التحصينات للوقائية من الأمراض الوبائية، وسيتم توعية صغار المربيين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي القومي من اللحوم والألبان للحفاظ على الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتهدف المبادرة الرئاسية احلم توزيع الأبقار الحلاب على صغار المزراعين، وتحسين سلالات تساهم في زيادة الثروة الحيوانية والألبان، وسد الفجوة الاستيرادية من اللحوم وتوفير وتحسين مستوى معيشه صغار المزارعين.