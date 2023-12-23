وزير الزراعة خلال تدشين مبادرة "احلم": نهدف لرفع المستوى المعيشى للفلاحين

الشرقية - إيمان مهنى

قال السيد قصير وزير الزراعة ، إن الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، يولي ملف رفع مستوي المعيشية للفلاح، وزيادة الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والرخاء الزراعي.

وأضاف خلال تدشين مبادرة "احلم"، أنها تهدف الي زيادة دخل المزراعين وتحسين سلالات تساهم في زيادة الثروة الحيوانية، موضحا أن المبادرة تقدم أبقار حلابة، بسعر فائدة مخفضة، علي 5 سنوات، كما سيتم استلام الألبان من الابقار الي مصانع الإنتاج.

تضمن المبادرة توزيع سلالات أبقار عالية الإنتاجية،على صغار المزارعين وتحصيل ثمنها من إنتاج الألبان التي سيتم استلامها منهم مع تقديم الدعم الفني البيطري لهم .

تم حجز الابقار في حجر بيطري بقرية التلين، لاجراء للفحوصات البيطرية، وتم التأكد من حصولها علي كافة التحصينات للوقاية من الامراض الوبائية، و سيتم توعية صغار المربيين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي القومي من اللحوم والألبان للحفاظ على الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتهدف المبادرة الرئاسية احلم توزيع الابقار الحلاب على صغار المزراعين و تحسين سلالات تساهم في زيادة الثروة الحيوانية والألبان، و سد الفجوة الاستيراديه من اللحوم وتوفير و تحسين مستوى معيشه صغار المزارعين.