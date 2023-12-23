وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن بلينكن اجتمع مع راسموسن فى واشنطن ووقعا اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والدنمارك.

كما أكد الجانبان التزامهما بدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، وشددا على التزام الولايات المتحدة والدنمارك المشترك باعتبارهما حلفاء في حلف شمال الأطلسي"ناتو" لتعزيز الأمن عبر منطقة المحيط الأطلنطي وضمان انضمام السويد السريع إلى الحلف.