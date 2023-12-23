وزارة البترول تفتتح مشروعات خدمة مجتمعية لأهالى قرية بالعامرية

كتبت -مروة الغول

افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، السبت، عدداً من مشروعات الخدمة المجتمعية لأهالي قرية فلسطين بمركز العامرية في محافظة الإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب للمكتب الفني، والمهندس عمرو لطفي رئيس شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) التابعة لقطاع البترول، والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للمسئولية المجتمعية، و أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان.

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المستحدثة للمسئولية المجتمعية التي اطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بهدف دعم وزيادة مساهمةِ القطاع في التنمية المجتمعية، ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية.

وشملت المشروعات التي قدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية لأهالي قرية فلسطين من خلال شركةالاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك )، رفع كفاءة عدد 55 منزل من إعادة بناء وفرش وتجهيز، وتنفيذ عدد 37 مشروع صغير وكذلك تسليم عدد من رؤوس الماشية بما يسهم في توفير دخل مستدام للأسرة، علاوة على تسليم عدد من الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية .

وتأتي تلك المشروعات ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر. ومن الجدير بالذكر أنه قطاع البترول قد قام خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الإسكندرية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وبناء القدرات وإعادة بناء وتأهيل عدد كبير من المنازل بقرى المحافظة، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية قرى محافظة الإسكندرية الأكثر احتياجاً في ظل تواجد عدد ضخم من مشروعات ومواقع العمل البترولي بالمحافظة.