وزارة الاوقاف تكشف إنجازات مديرية أوقاف بورسعيد خلال عام 2023م

كشفت وزارة الأوقاف عن إنجازات مديرية أوقاف بورسعيد في عام 2023م، ومنها احلال وتجديد مسجد واحد وحصول عدد (9) مساجد على الجودة فئة ( أ )، كما تم عقد (1301) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والنموذجية والسيدات والواعظات، عقد (1044) حلقة تحفيظ للقرآن الكريم.

و عقد (256) مجلس للإقراء (25)قافلة دعوية و(28) أسبوعًا ثقافيًّا عقد (949) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت وتم تنفيذ عدد (7140) برنامجًا صيفيًّا للطفل، كما توزيع عدد (10000) شنطة من السلع الغذائية و( 13 ) طنًّا من لحوم الأضاحي والإطعام