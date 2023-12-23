نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية.. الصرف الصحى: لا يوجد تجمعات للأمطار "صور"

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، جهودها لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام المارة، وذلك فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من نوة " الفيضة الصغرى "، وأكدت شركة الصرف الصحى عدم وجود لتجمعات مياه الأمطار أسفل الكبارى والأنفاق بالإسكندرية.

وضربت نوة الفيضة الصغرى، محافظة الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى، بأمطار غزيرة يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 21 درجة فى العظمى و 13 درجة فى الصغرى، مع ارتفاع الأمواج الى 3 أمتار حيث اختفت المساحة الرملية على الشواطئ بسبب فيض البحر.

وجاءت نوة الفيضة الصغرى بأجواء و ظواهر جوية شديدة ، لتكشر عن أنيابها ،وتعلن بقوة عن قدوم فصل الشتاء .

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن من المتوقع غدا الجمعة، أن تشهد محافظة الإسكندرية نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر.

وتم ترفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتمركزت 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد، التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.