نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات أكتوبر الجديدة.. صور

كتب أحمد حسن

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية من قبل قيادات وزارة الإسكان و هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تفقد صباح اليوم عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجارية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وكان في استقباله محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز ومسئولو جهاز المدينة والجهات المشرفة على المشروعات.

وتضمنت الزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية يمنظقة غرب المطار، وتم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية والمنطقة اللوجيستية.

بدأت الزيارة بتفقد المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين حيث تم البدء في تنفيذ 55 الف وحدة سكنية جديدة بتكلفة اجمالية تصل إلى 31 مليار جنيها، كما تم تفقد مشروع محطة رافع المياه والمغذية للمنطقة الصناعية ومنطقة مشروعات الإسكان بغرب المطار، كما اختتم بتفقد مبنى الجهاز والجاري تنفيذه بنسب انجاز بلغت 90٪؜ ليكون مقراً خدمياً يليق بالمدينة الجديدة.

وأشاد عبد المطلب عمارة، بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة الجديدة، والتي تجاوزت مساحتها الـ 100 الف فدان وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، مؤكدا ضرورة الإلتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالاضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة لإنهاء الأعمال حتى يتثنى تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.