ملكة المتحف.. حكاية تمثال محبوبة آتون الملكة ميريت آمون بمتحف آثار الغردقة

- ميريت آتون التى تعني "المحبوبة آتون" هى الابنة الكبرى لإخناتون من الملكة نفرتيتي، ويعتقد أنها ولدت في العام الثاني لحكم إخناتون.

- ولدت في بدايات حكم والداها في طيبة، حيث كانت أسرة إخناتون قبل الانتقال إلى العاصمة الجديدة أخت آتون مكونة من نفرتيتى وابنته الوحيدة مريت آتون، وقد ولدت بنات إخناتون الأخريات في العاصمة الجديدة.

- ميريت آمون هى أكثر بنات إخناتون الستة ذكرا وتصويرا فى المعابد وفى المقابر وفى الآثار، بل وقد ذكر اسمها في بعض الخطابات الدبلوماسية.

- انتقلت مريت آتون مع أسرتها إلى العاصمة الجديدة أخت آتون، وتزوجت مريت آتون من سمنخ كارع الذى تولى الحكم بعد إخناتون وأصبحت الزوجة الملكية له.

- ومن أسمائها الزوجة الملكية العظيمة، وقد اكتسبت هذا اللقب من زواجها من سمنخ كارع، ولكن يظن البعض أنها حصلت على هذا اللقب بعد أن تزوجت بأبيها إخناتون، ويوجد افتراض آخر أنها اكتسبت هذا الاسم لتسلمها مهام ومكانة والدتها نفرتيتي.