مقتل 20 شخصا وإصابة 9 آخرين فى هجوم مسلح قرب حدود بوروندى مع الكونغو

وكالات

أعلنت الحكومة البوروندية اليوم السبت، أن هناك جماعة مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا وأصابوا تسعة آخرين قرب الحدود الغربية لبوروندى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية فى الهجوم.

وأعلنت جماعة ريد تابارا المتمردة مسئوليتها عن الهجوم، بحسب "رويترز".

قال المتحدث باسم الحكومة جيروم نيونزيما إن من بين القتلى فى الغارة التى وقعت مساء الجمعة على قرية تسمى فوجيزو، 12 طفلاً وامرأتين حامل وضابط شرطة.

وزعمت ريد تابارا، التى تقاتل حكومة بوروندى من قواعدها فى شرق الكونغو منذ عام 2015، على منصة التواصل الاجتماعى "أكس" أنها قتلت تسعة جنود وضابط شرطة.

وقال سكان محليون إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات خلال الهجوم.