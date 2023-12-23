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معايير اختيار الأم الكافلة ضمن مسابقة الأم المثالية لعام 2024.. تفاصيل

السبت، 23 ديسمبر 2023 01:00 م
معايير اختيار الأم الكافلة ضمن مسابقة الأم المثالية لعام 2024.. تفاصيل وزارة التضامن
كتب ـ مدحت وهبة

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تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تنظيم مسابقة الام المثالية سنويا، في إطار إعلاء قيمة الأم وتكريم الأمهات أصحاب قصص الكفاح ومن ضمن المكرمات في مسابقة 2024 الأم الكافلة.

الأم الكافلة، هي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" فى منزلها مع أطفالها البيولوجيين أو بدونهم، أو الأم التى لم يسبق لها الزواج " الأنسة " أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة.

ويشترط  أن يكون الابن المكفول قد حصل على مؤهل جامعى، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذى أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة. 

 

 







وزارة التضامن

مسابقة الام المثالية

مسابقة الام المثالية 2024

معايير اختيار الأم الكافلة لمسابقة الأم المثالية

شروط اختيار الأم المثالية 2024

الأم الكافلة بمسابقة الأم المثالية



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