اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء وقوفه على جانب طريق القاهرة الإسكندرية ببنها

السبت، 23 ديسمبر 2023 04:53 م
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء وقوفه على جانب طريق القاهرة الإسكندرية ببنها جثة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية كفر الحصة دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، مصرع مسن، أثناء وقوفه على جانب الطريق، حيث اصطدمت به سيارة مسرعة فلقي مصرعه في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بمصرع شخص اصطدمت به سيارة على الطريق الزراعي بقرية كفر الحصة بدائرة مركز شرطة بنها حال خروجه من مسجد على الطريق.

وبالفحص تبين أن المتوفى لقي مصرعه بسبب اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على الطريق بعد أداء الصلاة بالمسجد، وتم نقل الجثة للمستشفى واتخاذ الإجراءات، وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على السيارة وقائدها والتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتولت النيابة التحقيق.

 

 







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