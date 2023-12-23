مستشفى بيلا المركزى على مساحة 5200 متر وتشمل كافة التخصصات

تعددت المستشفيات التي جرى إنشاؤها خلال الـ10 سنوات بمحافظة كفر الشيخ، ومن بين تلك المستشفيات التي تم الانتهاء منها وافتتاحها قريبا مستشفى بيلا المركزي.
ـ إنشاء مستشفى بيلا المركزى على مساحة 5200م2 ( بدروم- أرضى- 5 طوابق ).
ـ دخل التشغيل التجريبى بالفعل مع إجراء أول عملية جراحية.
ـ نقل العديد من الأقسام من مبنى مستشفى حميات بيلا إلى المستشفى المركزى الجديد.
ـ الأقسام التي جرى نقلها " العظام- الجراحة – النساء والتوليد – عمليات الجراحة والعظام والنساء - الطوارئ والاستقبال " وصيدلية العمليات.
ـ تم تشغيله تجريبياَ بطاقة 114 سرير منها 72 سرير إقامة.
ـ يضم 16 سريرا للاستقبال والطوارئ.
ـ يضم 20 سريرا للأطفال و12 سرير عناية مركزة.
ـ 17 سرير أطفال مبتسرين.
ـ 13 سرير نساء وتوليد.
ـ 20 سرير للباطنة.
ـ 28 سرير للجراحات.
ـ 4 أسرة تحضير عمليات.
ـ 6 أسرة إفاقة، وسرير للعزل.
ـ 30 ماكينة غسيل كلوى( 16 سالبي-12 إيجابى- 2 عزل ).
ـ 25 حضان للأطفال ( 17 حضان أطفال-7 حديث ولادة- حضان للعزل).
ـ 4 غرف للعمليات.
ـ 28 عيادة خارجية.
ـ 2 صيدلية، 4 معامل للتحاليل الطبية.
ـ يضم المستشفى عدد من أجهزة الأشعة، أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، 3 أجهزة أشعة نقال، بنك دم تجميعي.
احدى الحجرات الخاصة بالعناية
تعدد الحضانات بالمستشفى
حجرة الاشعة بمستشفى بيلا
حضانات الاطفال
غرفة العناية
محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى بيلا
مستشفى بيلا المركزي
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