محاكمات × 24 ساعة.. إحالة المتهم بقتل عامل إلى المفتي.. والمشدد لتاجر الكيف

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها إحالة المتهم بقتل عامل بمنشأة القناطر للمفتي، والمشدد لتاجر الكيف بالبساتين.

إحالة للمفتي

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 22 يناير للنطق بالحكم، وقررت المحكمة إحالة المتهم الأول إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامه.

تاجر هيروين

قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين، في البساتين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه.

إعدام

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لشابين ذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، في قرار إعدامهما، لقتلهما فتاة بغرض سرقتها والتعدي عليها بعد وفاتها داخل منزلها بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية ومرور 7 سنوات على ارتكابهما الجريمة.

استعراض قوة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 16 مُتهماً بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين، وشمل الحكم تغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه، ومُصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة.