محافظ أسيوط يوجه بترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بترشيد الإنقاق بالقطاعات الخدمية، والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدولة وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت محافظ أسيوط إلى أنه يجرى تنفيذ خطة المحافظة وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشدداً على تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

جاء ذلك خلال لقاءه أشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بالديوان العام، وقد تضمن اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الايرادات بجميع مراكز واحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات ،وتعظيمها والعمل على تنمية موارد المحافظة واستمرار العمل بتوجيهات ترشيد النفقات من ميزانية المحافظة وفقاً لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023– 2024 والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق ، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة بدعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة ، لافتاً إلى ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات واهتمامه بتعزيز صندوق الخدمات بتلك الإيرادات والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين مشيراً إلى وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .