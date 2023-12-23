محافظة الجيزة: سوق حضارى جديد بمنطقة مشعل وآخر بفيصل

كتبت – مرام محمد

أكدت محافظة الجيزة حرصها على التوسع في إقامة أسواق حضارية مجهزة على أعلى مستوى خدمي، لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت المحافظة إلى أنها بدأت في إنشاء سوق حضاري جديد خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل على مساحة 150م2 تقريبا، لاستيعاب 18 محلا حضاريا يساهم فى مواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل.

وأكدت المحافظة بدء إنشاء سوق حضاري جديد يضم 18 باكية بيعية بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، لخدمة شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنها تواصل تنفيذ أعمال تشطيبات مبنى سوق العياط الحضاري الجديد، والذي يعد واحدا ضمن أبرز مشروعات الأسواق الحضارية الجارٍ تنفيذها بنطاق المحافظة لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين.

وأوضحت المحافظة أن سوق العياط الجديد يُنفذ على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائي بمنطقة المزلقان، حيث يقام على مساحة 3700 م2، مقسمة من الداخل لـ212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ويضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ، وسوف يتم تجهيزه بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق.