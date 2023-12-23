محافظة الجيزة تكشف آخر أعمال تطوير ترعة المريوطية بالمنشية والشيشينى.. فيديو

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" فيديو يرصد أعمال تطوير ترعة المريوطية بدءًا من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى، والجار تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من أعمال المشروع.

ورصد الفيديو أعمال التطوير بمنطقتي الشيشيني والمنشية، والتي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية ونقاط خدمية، حيث أشارت المحافظة إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من تغطية مسار الترعة في تلك القطاعات وجارٍ تنسيق مسار الطريق وتوسعته وإزالة المتعارض مع أعمال التطوير خاصة تعديات وإشغالات المحال التجارية وسلالم مقامة بالمخالفة بمسار الطريق للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية، واستغلال جزء من الأرصفة وضمها لمسطح الطريق، ورفع كفاءة وتطوير ورصف طريق الخدمة وإنشاء جزيرة وسطى لتسهيل حركة سير المركبات.

ولفتت محافظة الجيزة إلى أنه تم تنفيذ 70% من الأعمال في ذلك القطاع، وبمعدلات تنفيذ عالية جارٍ العمل على الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع، مشيرة إلى أنه سيتم رفع المخلفات والرتش ونواتج الأعمال في مسار الطريق خلال الأيام القليلة القادمة لتبدأ الشركات المنفذة بتطوير ورفع كفاءة الطريق ووضع الطبقة الأولى للرصف، كما سيتم تركيب كاميرات مراقبة على طول المسار الخاص بالترعة لمراقبة الحالة العامة للممشى ومنع ومواجهة أي أعمال سرقات تخص الباكيات الحديدية للأسوار والعناصر الكهربائية وغيرها.