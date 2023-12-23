كيف تجعل مدرستك صديقة للبيئة؟.. طرق لإعادة تدوير الورق

تعتبر المدرسة من أفضل الأماكن التى يمكن أن ينطبق فيها عملية إعادة المخلفات الصلبة، وخاصة إعادة تدوير الورق، والكانز وزجاجات المياه، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الكتب والورق ومنها ورق الامتحانات والطباعة والدفاتر والملفات والورق الملون، كما يمكن إشراك الطلاب فى هذه العملية، من أجل تشجيعهم على تنفيذ مشاريع إعادة التدوير.

وحتى تصبح مدرستك صديقه للبيئة، يمكنك تنظيم مسابقات فى إعادة التدوير للورق، وممكن أن يتم تنظيمها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا.

‏ ‏فى البداية يمكنك ايضا توزيع صناديق إعادة تدوير الورق على الفصول، ويكون الفصل الفائز فى المسابقة هو من يجمع أكبر كمية ممكنة من الورق. و يمكن أيضا تعليم الطلاب كيفية استخدام قصاصات الورق القديم، وصناعة أوراق جديدة منه. وممكن أن تنظم معرض لبيع المنتجات التى تم صنعها من إعادة تدوير الورق.

وحتى تجعل مدرستك صديقة للبيئة ايضا، يمكنك اختيار مكان داخل المدرسة وتحويله لمكان بيئى وتزرعه ويجلس فيه محبى الطبيعة من التلاميذ. يمكنك أيضا وضع سلات لجمع الكانز وزجاجات المياه فى أماكن ظاهرة فى المدرسة تشجع الطلاب على الوصول إليها.